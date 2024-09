Ex-BBB Rodrigão remove órgãos após tumor grave e internação às pressas

Rodrigão falou sobre estado de saúde - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-BBB Rodrigão passou por um grande susto e enfrentou uma cirurgia após ter sido diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal do lado esquerdo. Por causa do problema de saúde, o famoso removeu órgãos.

"Tive uma hemorragia e fui internado às pressas, e foi detectado um tumor de 13 centímetros. O médico falava que era uma bola de handebol. Tinha um tumor de 13 centímetros dentro de mim, estava em volta do meu rim, já estava batendo no meu baço", disse o ex-BBB, em vídeo compartilhado em seu Instagram.

Ao lado da esposa, Adriana Sant'Anna, o empresário falou que o tamanho do tumor o obrigou a retirar também o rim esquerdo e o baço.

"Nessa cirurgia, eles conseguiram remover o tumor, só que, como ele estava muito grande, precisei também remover meu rim esquerdo e o baço. Por isso, preciso de um cuidado maior, principalmente nesse começo", disse.

Rodrigão destacou que atualmente está cuidando da alimentação e explicou que não pode comer alimentos ácidos. "No final das contas, o tumor era benigno, não precisei fazer nenhum tipo de tratamento", contou.

"Graças a Deus, eliminou o problema e, como os próprios médicos disseram, vida normal. Tenho outro rim completamente saudável, sou um cara saudável e não vou precisar mudar nada nos meus hábitos", acrescentou o ex-BBB.