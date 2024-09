Após polêmicas, Yasmin Brunet é trocada em trabalho na Globo

Yasmin Brunet deixou o cargo de repórter - Foto: Reprodução | Multishow

Yasmin Brunet não atuará mais como repórter no Rock in Rio pela Globo. A modelo passou o bastão para Diego Martins, que conduzirá as entrevistas para o site da emissora nos próximos quatro dias.

Em vídeo, a loira foi questionado pelo ator sobre a experiência e declarou: "Foi muito legal. É intenso, mas é gostoso". Nas redes sociais, em contato apenas com fãs, o desabafo de Yasmin Brunet foi mais sincero: "Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência".

O colunista Lucas Pasin, do Splash, disse que Yasmin Brunet enfrentou desafios no trabalho, pois estava tendo uma experiência inédita como repórter.

Fontes do jornalista apontaram que Brunet precisou passar muitas horas de trabalho, em pé, e sem direito a bebidas e comidas no espaço VIP. Ela também não teve permissão para assistir aos shows e até pediu à equipe para prestigiar Ludmilla, mas recebeu um "não".

"Agora eu vejo como é difícil ser jornalista", desabafou a modelo em uma entrevista à Folha de S. Paulo. A confissão foi feita depois que ela esqueceu o nome de um de seus entrevistados. Ela não lembrou do nome do ator Igor Jansen, no ar em No Rancho Fundo.