Preta Gil faz revelação inédita sobre tratamento contra câncer

Preta Gil usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 7, para revelar aos seguidores que tem enfrentado um novo desafio no seu tratamento oncológico. A famosa falou sobre as náuseas antecipatórias.

A filha de Gilberto Gil, que voltou a realizar sessões de quimioterapia após anunciar que o tumor retornou em quatro lugares diferentes, comentou a respeito do início do quarto ciclo de quimioterapia.

Preta Gil confessou que sempre se sentia muito enjoada ao realizar o tratamento, mas que preferia se negar a sofrer com o que sua médica dizia ser náuseas antecipatórias.

“Não, eu chego aqui ótima e só fico enjoada quando o medicamento entra”, reagiu a famosa, na época, sem acreditar que isso fosse possível.

No entanto, especialistas confirmam a condição, que afeta pessoas que já passaram pelo tratamento anteriormente. No caso de Preta, as náuseas podem ser explicadas pela ansiedade da situação.