Ana Maria se choca com gravidez de Sabrina Sato e faz apelo: "Liga"

Sabrina Sato está no terceiro mês de gestação - Foto: Reprodução | Redes Sociais | TV Globo

A notícia da gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes surpreendeu o público nesta quarta-feira, 18. O assunto estampou os programas matinais da TV Globo, a exemplo do Mais Você. Durante a atração, a apresentadora Ana Maria Braga fez suspense para contar a notícia.

“Tem uma notícia aqui, gente, dos famosos, que parou na internet e eu não posso deixar de contar”, disse Ana Maria Braga, que em seguida, passou a palavra depois para Tati Machado.

Leia mais

>> Dor de cabeça? Globo enfrenta desafio após gravidez de Sabrina Sato

>> João Vicente "lamenta" gravidez da ex Sabrina Sato; veja vídeo

>>Sabrina Sato não é a única! Veja famosas que tiveram filhos após os 40

A informação foi anunciada pela jornalista que detalhou a novidade. “Sabrina Sato tá grávida do ator maravilhoso, o nosso Rudá (de Mania de Você), Nicolas Prattes. Eles, que estão há nove meses juntos, noivaram faz pouco mais de um mês, confirmaram que vão ser papais”, disse Tati.

Já Ana Maria Braga brincou com a notícia. “Três meses eu soube que ela tá [de gestação]. Pelo menos é o que tá escrito lá. Sabrina, liga pra gente quando é assim, né?”, afirmou. “Dá essa pra gente, essa exclusiva pra nós”, concordou Tati, aos risos.

E acrescentou: “Está em estágio inicial e não é bom mesmo ficar falando. Depois de três meses, como ela está agora, aí dá. Olha a carinha, que linda”, elogiou Ana. “É bom o amor concretizado. [...]. A barriga vai ser uma azeitona, né?”.

A gestação de Sato foi divulgada por meio de uma nota encaminhada pela a assessoria de imprensa.

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, diz o texto.

Sato está com 43 anos e é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do casamento que teve com Duda Nagle.