Sabrina Sato ficou 20 dias internada na 1ª gravidez; relembre

Apresentadora da GNT está na segunda gestação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram nesta quarta-feira, 16, que estão esperando um bebê. Aos 43 anos, a apresentadora da GNT está na segunda gestação — ela já tem uma filha com o ex-marido Duda Nagle, a pequena Zoe. A primeira gravidez da famosa, inclusive, foi de risco.

Ela engravidou pela primeira vez em 2018, aos 37 anos, e chegou a ficar internada por 20 dias e apresentou algumas feridas no útero. Sabrina iniciou a gestação um pouco depois de tirar o DIU.

Em maio daquele ano, ela foi hospitalizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticada com descolamento ovular. Essa condição acontece quando o óvulo fecundado se desloca da parede do útero, o que acumula sangue entre a placenta e o útero.

À época ela disse: “Tenho uns machucadinhos no meu útero. Eu tenho um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular. Quando eu fui internada, eu tive uma hemorragia. Na hora que vi a quantidade de sangue, achei que tinha perdido o bebê naquele momento”.

Ela falou que precisava sair às pressas para o hospital com a irmã. “Pediram para eu ficar internada, aqui eu consigo ficar quase que amarrada na cama. Quando cheguei aqui o risco era de 70% de não dar certo. Tenho fé que será por um período pequeno. Se eu tiver uma recuperação boa, quando eu fizer três meses, já vou poder ir para casa e voltar a trabalhar”, completou.