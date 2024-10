Duda Nagle reage à atitude de Nicolas Prattes sobre filha

Duda Nagle reagiu a comentário de Nicolas Prattes - Foto: Reprodução | Globo e Redes Sociais

Duda Nagle e Nicolas Prattes mostraram nas redes sociais que não possuem qualquer tipo de problema pessoal, mesmo sendo ex e atual de Sabrina Sato. Pelo contrário, eles até fazem interações no Instagram.

Nos últimos dias, Duda postou uma foto com Zoe, filha fruto do seu relacionamento com Sabrina, que ficou sem um dos seus dentes.

O ator contou: "O dente já estava bem molinho e soltou durante o jantar… ela perguntou, 'o que é isso?'. Segurando um negócio duro que estava na boca e percebeu, 'é o meu dente' hahaha o coraçãozinho disparou, adrenalina subiu e ficamos muito felizes com esse novo marco, foi demais!".

Duda Nagle ficou feliz mostrando o visual novo da menina de cinco anos. Ao saber da divertida novidade, Sabrina Sato se manifestou. “Te amo até o infinito banguelinha”, escreveu a mamãe.

Já Nicolas Prattes, atual companheiro da famosa de quem ela está noiva também, comentou a publicação com vários emojis de corações. Sem qualquer problema com o famoso, o filho de Leda Nagle reagiu ao comentário e curtiu a mensagem.