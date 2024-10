'Minha Mãe com seu Pai’: Sabrina Sato assume reality inusitado na Globo

Sabrina Sato - Foto: Reprodução | TV Globo

Com Sabrina Sato no comando, o novo programa de relacionamento 'Minha Mãe com seu Pai’ tem uma proposta inusitada. O reality tem estreia marcada para 2025. No Globoplay, com formato da ITV e produção da Formata, mães e pais solteiros embarcam em uma experiência em busca de um novo amor.

Sato assume o reality após o grande sucesso do quadro 'Essa Eu Quero Ver', no Fantástico. Na segunda temporada, ela visitou lugares exóticos no Japão, entrevistando personalidades e influenciadores que vivem no país asiático.