Sabrina Sato desabafa sobre cenas quentes de Nicolas Prattes na Globo

Sabrina Sato falou sobre cenas de Nicolas Prattes em novela - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sabrina Sato abriu o jogo sobre as cenas quentes protagonizadas por Nicolas Prattes em Mania de Você. O ator tem chamado a atenção com os momentos ao lado de Agatha Moreira e Gabz.

Em entrevista nos bastidores do Mais Você, a apresentadora comentou sobre o relacionamento com o artista, de quem está noiva, e foi questionada sobre Ana Maria Braga se conseguia ficar tranquila com as cenas quentes do galã

Sabrina Sato garantiu que não é ciumenta. “Sou bem tranquila em relação a isso”, disparou a mãe da pequena Zoe, que até brincou nas redes sociais sobre a repercussão do primeiro beijo dos personagens de Nicolas e Agatha Moreira.

O casal de famosos, cabe lembrar, começou a se aproximar no final de 2023. A confirmação do romance veio apenas durante o Carnaval de 2024.