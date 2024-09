Sabrina Sato reage ao ver beijo e cena quente de Nicolas Prattes na TV

Sabrina Sato falou sobre cena de Nicolas Prattes - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Globo

Sabrina Sato decidiu comentar sobre a repercussão das cenas quentes protagonizadas por Nicolas Prattes na estreia de Mania de Você, da Globo, nesta segunda-feira, 9.

O ator protagonizou uma cena quente e deu um beijão de língua em Luma, vivida por Agatha Moreira. A noiva de Nicolas, então, opinou sobre a cena ousada.

Nos comentários de uma publicação do Gshow, Sabrina Sato foi mencionada por internautas sobre as cenas do noivo. “Sabrina Sato, cuidado viu? Perigo total! Como você aguenta ver essas cenas? Eu não aguentava nunca”, falou um internauta.

“Aguenta coração”, disse mais um seguidor da página. "Por isso nunca vou querer namorar um ator, olha o beijo técnico deles", opinou outro.

“Genteeeeeeee”, reagiu a apresentadora, surpresa com o vídeo exposto. “Tá demais, novelão”, escreveu Sabrina sobre a trama do noivo.