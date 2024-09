Duda Nagle quebra silêncio sobre relação com Sabrina Sato após término

Duda Nagle falou da relação com Sabrina Sato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Nagle decidiu se manifestar pela primeira vez a respeito da sua relação com Sabrina Sato. Eles colocaram um ponto final na relação no início de 2023, após sete anos juntos, mas o ator garantiu que convive bem com a famosa.

Leia Mais:

>>> Duda Nagle anuncia término de namoro com Michele Balsamão Morais

>>> Nicolas Prattes revela: ‘sexo 50 vezes por semana’ com Sabrina Sato

>>> Sabrina Sato comenta sobre namorado ser 16 anos mais novo

No Instagram, Duda explicou que possui uma boa relação com a global pelo bem da filha, Zoe, de cinco anos.

"Uma das maiores conquistas que eu e a Sabrina conseguimos alcançar na separação do casal foi manter a família unida pelo bem da Zoe. A gente faz de tudo para fazer coisas juntos, nós três", disse.

O ator ainda surpreendeu seus seguidores ao revelar que é vizinho da ex e participa da rotina de Sabrina Sato. Duda Nagle confessou que isso permite que ele tome café da manhã com a filha e leve a menina para a escola com a mãe.

"A gente é vizinho, acorda cedo e já troca mensagem. Vou andando até lá e ela vem aqui direto quando a Zoe está dormindo aqui. A gente toma café da manhã junto, ajuda a arrumar e levamos os dois à escola. Isso fez muito bem para a Zoe e para o conceito família. O casal se encerrou, mas a família continua para sempre", completou.

Atualmente, Sabrina Sato está namorando o também ator Nicolas Prattes e não esconde de ninguém toda a sua felicidade com o relacionamento.