Duda Nagle anuncia término de namoro com Michele Balsamão Morais | A TARDE

Por meio das redes sociais, Duda Nagle anunciou o fim de seu namoro com a corretora de imóveis de luxo Michele Balsamão Morais. A notícia foi compartilhada pelo ator em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 15.

"É com tristeza que comunicamos o fim do nosso relacionamento. Michele e eu decidimos terminar o namoro. No entanto, nossa parceria e os projetos em conjunto continuam, assim como nossa grande amizade, repletos de boas memórias e sentimentos positivos. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e torcida", escreveu ele.

O casal tinha assumido publicamente o relacionamento em fevereiro deste ano, após publicar alguns cliques românticos nas redes sociais. Esse havia sido o primeiro namoro do artista desde a separação com a apresentadora Sabrina Sato em março de 2023.