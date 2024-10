Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmam gravidez: “Benção”

Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Sabrina Sato revelou que está grávida pela segunda vez. A informação foi divulgada pela assessoria da famosa nesta quarta-feira, 16. O papai da vez é o ator Nicolas Prattes.

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, disse a equipe.

Sabrina também é mãe de Zoe, de cinco anos - fruto de seu relacionamento com o ator Duda Nagle. Os dois se separaram em março de 2023 após sete anos juntos.

Sexo 50 vezes por semana

Recentemente, Nicolas causou alvoroço ao contar que tem relações sexuais com a apresentadora 50 vezes por semana. A revelação foi feita no primeiro episódio da nova temporada do programa Sobre Nós Dois, programa do GNT comandado por sua então namorada e Marcelo Adnet.

“Considerando que a gente se vê sete dias na semana…”, começou o artista aos risos. “Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada”, completou.