Dor de cabeça? Globo enfrenta desafio após gravidez de Sabrina Sato

Sabrina Sato pode ficar fora da grade da Globo - Foto: Divulgação

A Globo se prepara para enfrentar um grande desafio por causa de Sabrina Sato. A apresentadora, que anunciou a sua segunda gravidez, está nos planos da emissora para projetos em 2025.

Pelos menos três produtos contam com a participação da famosa, segundo apurado pelo Portal A TARDE. Um deles é no The Masked Singer, que será comandado por Eliana a partir de janeiro. A ideia é que Sabrina consiga gravar em novembro inteiro a sua participação no júri do reality.

Já em março de 2025, no período do Carnaval, a Globo tem o desejo de mais uma vez contar com um reality envolvendo a rotina da famosa neste período. Isso porque, mais uma vez, ela deverá ser musa de duas escolas de samba. A sua participação na folia, porém, ainda deverá ser decidida junto a equipe médica.

O Portal A TARDE confirmou, com exclusividade, que o canal já tem vendido o projeto Carnaval da Sabrina 2025 para o mercado publicitário, mas vive a dúvida sobre a permânecia do programa do GNT e Globoplay.

O terceiro produto que foi confirmado há algumas semanas é o Minha Mãe com seu Pai, o novo reality do Globoplay. No programa, mães e pais solteiros embarcam em uma experiência em busca de um novo amor. As gravações, no entanto, devem sofrer alterações, caso a Globo não coloque outra apresentadora no cargo.