João Vicente "lamenta" gravidez da ex Sabrina Sato; veja vídeo

João Vicente causou lamentando gravidez da ex - Foto: Reprodução | YouTube e Redes Sociais

João Vicente de Castro apareceu em vídeo reagindo à gravidez de Sabrina Sato, que é sua ex. Na publicação, o apresentador surgiu chorando em vários lugares.

Leia Mais:

>>> Dor de cabeça? Globo enfrenta desafio após gravidez de Sabrina Sato

>>> Mãe de Nicolas Prattes se manifesta sobre gravidez de Sabrina Sato

>>> Sabrina Sato ficou 20 dias internada na 1ª gravidez; relembre

Na legenda da gravação, o humorista brincou: "Quando você descobre que sua ex está grávida". Em um momento, João Vicente de Castro é flagrado desenhando uma pinta semelhante à de Sabrina na testa de uma mulher. Os famosos namoraram entre 2013 e 2015, mas seguem amigos.

A publicação rendeu vários comentários nos seguidores. "A pinta me pegou. Clássico dos homens tentar uma atual parecida com a ex", disse uma pessoa.

"Perder uma Sabrina realmente não deve ser fácil", escreveu outra pessoa. Um terceiro internauta declarou: "Toda brincadeira tem um fundinho de verdade".

Confira vídeo: