Datena declara apoio a Boulos no segundo turno: "Contra o crime"

No segundo turno, Boulos disputa prefeitura com o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes - Foto: Divulgação/TV Globo

O apresentador e candidato pelo PSDB José Luiz Datena declarou, em um vídeo, que apoiará Guilherme Boulos (PSOL) para o segundo turno da eleição na Prefeitura de São Paulo. De acordo com ele, trata-se de um voto “contra a infiltração do crime organizado no poder público”.



“Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos” , disse.

Nas imagens obtidas pela Folha de S. Paulo, Datena diz que irá votar em Boulos para "parar com essa criminalidade" que torna a cidade, o estado e o país "reféns do narcotráfico". No segundo turno, Boulos disputa prefeitura com o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB).



“Nós não queremos isso (ficar refém do narcotráfico). Por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele. Vote contra o crime”, diz Datena, no vídeo de 40 segundos.

O apresentador ficou em quinto lugar na disputa, com apenas 1,84% dos votos válidos, o pior resultado do PSDB na capital desde 1988.