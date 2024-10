Após eleições, Datena tem situação delicada na Band e futuro incerto

Datena causou má impressão à Band - Foto: Reprodução | Band

José Luiz Datena saiu derrotado das Eleições 2024, em que disputou o cargo de prefeito de São Paulo, e tem agora enfrentado uma situação delicada com a Band.

Segundo informações do F5, executivos da emissora paulista conversaram com o apresentador, mas as partes não definiram quando ele retornará ao seu posto.

Uma coisa é certa: a volta ao Brasil Urgente não acontecerá antes do segundo turno. Ele revelou isso em entrevista coletiva, neste domingo, 6, depois do resultado. A Band concordou que seu retorno antes da hora não seria ético.

A publicação destacou que o famoso deixou uma má impressão junto ao público, principalmente no caso da cadeirada em Pablo Marçal (PRTB). Alguns executivos concordam que não deveria voltar ao vídeo. A decisão final deverá ficar a cargo de Johnny Saad, dono da Band.