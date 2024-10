Datena prepara ação milionária contra Marçal após cadeirada

Candidatos a prefeito de São Paulo: Datena (PSDB) (à esquerda) e Pablo Marçal (PRTB) (à direita) - Foto: Renato Pizutto | Band | Reprodução | Redes Sociais

O candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, estuda mover uma ação milionária contra o seu adversário, Pablo Marçal (PRTB), por danos morais. A medida, segundo a assessoria do postulante, é uma resposta à ação movida pelo ex-coach após cadeirada no debate da TV Cultura.

Isso porque o influenciador digital pediu R$ 100 mil por danos morais ao apresentador da Band, em uma ação movida na Justiça, após o episódio de agressão, que aconteceu no último dia 15.

Sem revelar o valor da ação, o advogado Eduardo Cesar Leite, que representa o tucano, afirmou que o Marçal "age com requintes de crueldade" contra Datena, após as declarações do ex-coach nos debates eleitorais.

“Marçal agiu com requintes de crueldade contra a dignidade de Datena, visto que as acusações desferidas por Marçal foram mentirosas, e o processo por assédio foi improcedente na justiça trabalhista, e na esfera criminal foi arquivada sem qualquer prova. A suposta vítima foi processada por calúnia e difamação", diz Leite.

E acrescentou: "A transação penal, e o Ministério Público condicionou a proibição de fazer qualquer manifestação pública ou privada sobre os fatos narrados no curso dos processos, homologado pela Juíza criminal, findando todo e qualquer processo criminal”.



Até o momento, segundo informações do portal Metrópoles, a campanha de Datena ingressou com 12 ações, representações criminais, direitos de respostas e pedidos para remoção de posts feitos por Marçal.