Marçal muda cor em boletim de ocorrência contra Datena

O boletim de ocorrência registrado pelo candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), contra o seu concorrente, José Luiz Datena (PSDB), traz informações divergentes a respeito da declaração racial do ex-coach.

Isso porque, nas informações prestadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o influenciador digital se identifica como branco e já no registro do boletim de ocorrência, a cor de Marçal aparece como “pardo”.

O registro foi feito na 78ª DP, nos Jardins, na madrugada desta segunda-feira, 16, pelo advogado Tassio Renan, segundo informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O documento foi preenchido depois que o apresentador Datena (PSDB) arremessou uma cadeira contra Marçal (PRTB), em razão das diversas provocações do empresário ao tucano.

Aos agentes de segurança, o defensor do influenciador digital descreveu que, durante o debate, "o candidato José Luiz Datena se referiu a Marçal com xingamentos de canalha e filho da p... agrediu fisicamente com uma cadeira/banqueta atingindo a região da cabeça e também torácica e costelas do candidato Pablo Marçal".

Após o episódio, Marçal deixou o debate da TV Cultura, na noite de domingo, 15, alegando "fortes dores" e foi levado ao Hospital Sírio Libanês.

Novo encontro

Os candidatos ficaram frente a frente novamente, na manhã de terça-feira, 17, às 10h20, durante o debate eleitoral promovido pela RedeTV! em parceria com o UOL. Tanto o tucano como o candidato do PRTB confirmaram presença na nova rodada de discussão.

Para evitar uma nova agressão, a emissora tomou uma decisão inédita e resolveu parafusar as cadeiras no chão do estúdio.