Polícia Civil abre inquérito contra Datena por agressão a Marçal

Inquérito foi aberto e encaminhado à Delegacia Seccional - Foto: Reprodução | Youtube

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar os crimes de lesão corporal e injúria contra o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que concorre à prefeitura de São Paulo, após o tucano ter arremessado uma cadeira no ex-coach, Pablo Marçal (PRTB), durante debate eleitoral na TV Cultura.

Leia mais

>> Saiba o que pode acontecer com Datena após agredir Pablo Marçal

>> Marçal surge com braço imobilizado após ser agredido por Datena

>> "Espero ter lavado a alma de milhões", diz Datena após cadeirada

O advogado de Pablo Marçal (PRTB) foi orientado, por meio do registro, quanto ao prazo para ofertar representação criminal para o prosseguimento da investigação contra o tucano. Diante disso, a representação foi feita nesta segunda-feira, 16, no 15º Distrito Policial

Com isso, o inquérito foi aberto e encaminhado à Delegacia Seccional. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou a abertura do documento, registrado no 78° Distrito Policial (Jardins) após a confusão.

Assim como a equipe de Marçal, o advogado pessoal de Datena (PSDB), Eduardo Cesar Leite, afirmou à TV Globo que representará criminalmente o candidato do PRTB por calúnia e difamação.

Segundo o advogado, a base dessa representação será protocolada também nesta segunda na Justiça Criminal, por meio de uma queixa-crime, devido às declarações do influenciador, que se referiu a Datena como "Jack", em alusão ao processo de assédio sexual que havia sido movido contra o apresentador, e posteriormente, retirado.