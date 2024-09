Marçal surge com braço imobilizado após ser agredido por Datena

Marçal sofreu fratura no punho direito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-coah e candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, na tarde desta segunda-feira, 16, após ser internado no final da noite de domingo, 15. O postulante foi agredido por José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura, e fraturou o punho direito.

Em novo boletim médico divulgado depois da alta de Marçal, a unidade de saúde informou que o candidato, alvo de uma 'cadeirada', teve, além do lesão no punho, um traumatismo na área do tórax, sem complicações graves.

"O paciente Pablo Henrique Marçal foi admitido no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem, após traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas. Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar", diz o boletim.

Em publicação nas redes sociais, ainda internado, Pablo Marçal surgiu com o punho imobilizado em uma tala ortopédica, mas minimizou os ferimentos. "Foi só um esbarrão, vamo pra cima. Uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo. Nós vamos seguir o jogo", afirmou.