Datena não se arrepende de cadeirada em Marçal: “Não pude conter”

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) disse que não se arrependeu da cadeirada dada em Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura, na noite de domingo, dia 15. O tucano foi expulso do programa e justificou a atitude alegando ter se sentido agredido verbalmente.

"Claro que não", respondeu Datena, ao ser questionado por uma repórter da TV Cultura se teria se arrependido. O tucano justificou que a agressão foi uma reação às acusações de assédio sexual feitas contra ele por Marçal no bloco anterior.

Datena afirmou que, por causa das acusações de assédio, a sogra dele sofreu três AVCs e acabou falecendo. A lembrança do ocorrido, segundo Datena, o motivou a dar uma cadeirada no adversário.

“Eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que repito, morreu por causa disso. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Devia ter perdido? Acredito que não. Poderia ter simplesmente saído do debate, ido embora pra casa, que seria a melhor coisa. Mas, do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter”, afirmou Datena à imprensa ao deixar o teatro B32, na Faria Lima.

Datena disse que Marçal o havia procurado antes do debate para pedir desculpas por provocações feitas durante o encontro na TV Gazeta, quando o apresentador quase o agrediu: “Eu me emocionei, não escolho o momento de emoção. Sou um cara de verdade”, afirmou.

Tanto Nunes quanto Boulos disseram que Datena foi provocado. “Ele (Datena) foi provocado, foi defender a honra da sua sogra”, declarou o emedebista.

Já Boulos afirmou que Datena “foi provocado o debate inteiro pelo Marçal. Não que isso justifique a violência”.