Marçal compara cadeirada com atentados contra Bolsonaro e Trump

Marçal fez uma montagem nas redes sociais com a cadeirada e os atentados - Foto: Reprodução / Instagram

O empresário Pablo Marçal (PRTB) comparou a cadeirada que recebeu do apresentador José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura com os atentados sofridos pelos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL), em 2018, e Donald Trump, em 2024.

Leia mais

>> Vídeo: Datena dá cadeirada em Pablo Marçal durante debate

>> A TARDE e Poder360 firmam parceria inédita

Após o debate, Marçal postou uma montagem no Instagram com a cadeirada e os atentados contra Bolsonaro e Trump. Bolsonaro foi alvo de uma facada durante ato de campanha em 2018 e Trump levou um tiro de raspão na orelha em um comício na Pensilvânia em julho deste ano. "Pq [por que] todo esse ódio?", escreveu Marçal na legenda da imagem.

Datena se aproximou do púlpito de Marçal e bateu nele com uma cadeira. Após a agressão, o apresentador foi expulso do evento e o ex-coach deixou o debate para ir ao hospital.