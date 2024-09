Após cadeirada, Marçal e Datena têm novo confronto marcado

Datena e Marçal confirmaram participação em novo debate - Foto: Reprodução / Youtube

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o empresário Pablo Marçal (PRTB) já têm um novo encontro nesta semana, após o episódio da cadeirada durante o debate da TV Cultura na noite de domingo, 16.

Os candidatos à prefeitura de São Paulo confirmaram presença no debate que será promovido pela RedeTV/Uol na manhã de terça-feira (17), às 10h20. Desta vez, entretanto, os dois candidatos estarão posicionados mais distantes um do outro, segundo informações do portal Metrópoles.

Os candidatos serão distribuídos em púlpitos na seguinte ordem: Guilherme Boulos (Psol), Datena, Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo) e Marçal.

A cadeirada

Datena avançou para cima do candidato do PRTB durante o debate promovido pela TV Cultura, em São Paulo. A confusão começou após Marçal questionar quando o apresentador de TV iria abandonar a carreira política.

O ex-coach chamou Datena de “arregão”, e o tucano reagiu atirando a cadeira. Na sequência, o debate foi para o intervalo, que durou cerca de 10 minutos. Na volta, o mediador, Leão Serva, anunciou que Datena tinha sido expulso.