RedeTV toma decisão inédita após agressão de Datena a Marçal

A RedeTV! decidiu parafusar as cadeiras, do tipo banqueta, no chão do estúdio, onde acontecerá o próximo debate eleitoral, na terça-feira, 17, a partir das 10h20, dos candidatos à prefeitura de São Paulo.

A nova regra surge após o apresentador Datena (PSDB), que concorre ao Executivo da capital paulista, arremessar o objeto contra o seu adversário, Pablo Marçal (PRTB), durante debate da TV Cultura, na noite de domingo, 15.

Ambos os postulantes confirmaram participação no encontro, realizado em parceria com o UOL. Além deles, os demais concorrentes: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) também estarão presentes.

Para esta nova rodada de discussão, a equipe de campanha do ex-coach fez dois pedidos à emissora: a exclusão de Datena do debate e que um dos seguranças pudessem acompanhar o candidato no palco. Todas as solicitações foram rejeitadas, de acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo.

Entenda briga entre Datena e Marçal

O candidato José Luiz Datena (PSDB) jogou uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB) no meio de debate na TV Cultura, na noite de domingo, 15, após uma sequência de discussões. Datena acabou sendo expulso, enquanto Marçal deixou o programa, alegando que não estava se sentindo bem.

A situação aconteceu depois que Marçal fez uma pergunta para Datena. O candidato do PRTB perguntou ao apresentador quando ele pararia com a "palhaçada" e desistiria da candidatura. Antes, ele havia citado uma denúncia de assédio sexual contra Datena.

Marçal ainda chamou Datena de "arregão” na réplica, ao dizer que ele queria agredi-lo no debate da TV Gazeta, em 8 de setembro.

