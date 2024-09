AtlasIntel: crescimento de Marçal ameaça liderança de Boulos em SP

Boulos tem a preferência de 28% do eleitorado paulista - Foto: Leandro Paiva | @leandropaivac | Nelson Almeida | AFP | Renato Pizzutto | Band

A 25 dias do 1º turno eleitoral, as eleições que definirão o novo prefeito de São Paulo seguem acirradas. A mais recente pesquisa da AtlasIntel, parceira de A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 11, revela uma tímida preferência do eleitorado pelo candidato Guilherme Boulos (PSOL), que aparece com 28% das intenções de voto.

A liderança do aliado do presidente Lula (PT), contudo, é ameaçada pelo crescimento do candidato do PRTB, Pablo Marçal, que aparece em segundo lugar na sondagem, com 24,4%. O postulante, inclusive, ultrapassa o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que figura na terceira posição com 20,1%, mesmo com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em relação à pesquisa anterior, ambos os candidatos que estão no topo da pesquisa apresentaram uma queda, exceto, o ex-coaching e influenciador digital, Pablo Marçal, que saltou de 16,3% para 24,4%. Boulos, por sua vez, teve uma leve queda de 0,5%, assim como Nunes que perdeu 0,8% das intenções de votos. A última sondagem foi publicada no último dia 21 de agosto.

Outro nome que também sofreu uma queda na disputa pela cadeira do Executivo da capital paulista é a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que diminuiu em quase dois pontos percentuais no levantamento, e aparece na quarta posição com 10,7%. Antes, ela pontuava em 12%.

O apresentador Datena (PSDB) ocupa o quinto lugar, com 7,2%. Antes, ele chegou a marcar 9,5%. A sexta posição fica com a economista Maria Helena, que pontua com 4,7%. Apenas 1,7% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar e 2,5%, pretendem votar em branco ou anular o voto.

A pesquisa AtlasIntel, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01125/2024, ouviu 2.200 eleitores na cidade de São Paulo, no período de 5 a 10 de setembro de 2024, com coleta via recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o nível de confiança é de 95%.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados doprimeiro e segundo turnos na Argentinae acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Barreiras, Itabuna e Luís Eduardo Magalhães.