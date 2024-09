Ricardo Nunes associa Marçal ao PCC: “Envolvido até o nariz”

Ricardo Nunes, prfeito de São Paulo - Foto: Reprodução / Youtube

O candidato à reeleição para a prefeitura de São Paulo (SP), Ricardo Nunes (MDB), foi pra cima do empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), um de seus principais adversários na corrida eleitoral paulistana.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira, dia 9, o emedebista associou o nome do concorrente ao crime organizado, especialmente à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), em função da suposta ligação entre dirigentes de seu partido e o grupo criminoso.

O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, teria sido flagrado em conversas com um suposto membro do PCC. Segundo reportagem e áudio publicados pelo jornal Folha de S.Paulo, Avalanche diz que teria participado da soltura do traficante André do Rap, um dos líderes do PCC, que deixou a prisão em 2020 por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu não vou deixar, e vocês precisam, como jornalistas, ter essa responsabilidade, esse cara [Marçal] chegar à prefeitura. Ele pode ter sentado nesta cadeira [do Roda Viva], mas a cadeira da prefeitura, para ele levar essa turma do crime para lá, não”, afirmou Nunes.

O prefeito disse, ainda, que Pablo Marçal estaria “envolvido até o nariz com o PCC”. “Eu não vou deixar essa turma dessa gangue do PCC assumir a prefeitura de São Paulo”, afirmou.