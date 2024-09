"Ainda é muito cedo", dispara Bolsonaro sobre apoio a Nunes

Tarcísio tem participado de forma ativa da campanha de Nunes - Foto: Reprodução | GloboNews

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou, nesta quinta-feira, 5, que vai permanecer, até o momento, distante da campanha para a reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Durante agenda em Belo Horizonte, ele afirmou que "está muito cedo" para intensificar o apoio.

O posicionamento vai na contramão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem participado de forma ativa da campanha. Bolsonaro e alguns aliados flertam com Pablo Marçal (PRTB), mesmo com o PL compondo a chapa majoritária.

“Me dou bem com o Tarcísio [governador de São Paulo], vou para São Paulo e devo dormir lá no Bandeirantes. Esse apoio mais explícito não parte de mim e ponto final. Está muito cedo para eu entrar massivamente na campanha dele [Nunes], pode ser que tenha que esperar um pouco mais”, disse Bolsonaro, ao comentar o assunto.