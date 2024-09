Pablo Marçal deixa campanha em São Paulo e vai para o exterior

Marçal é candidato a prefeito de São Paulo - Foto: Reprodução | Youtube

Candidato a prefeito de São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) deixou a cidade, nesta quinta-feira, 5, e embarcou para El Salvador, localizado na América Central. A assessoria do postulante confirmou a agenda no exterior.

>> Marçal reúne empresários em mansão para jantar com convite a R$ 10 mil

Segundo a equipe do candidato, Marçal foi se encontrar com o "presidente", sem explicar se a reunião foi com Nayib Bukele, atual mandatário do país; a agenda do chefe de Estado não consta qualquer previsão de conversa com o político.

Em contato com o jornal O Estado de S. Paulo, a assessoria de Marçal disse ainda que ele visitar mais três países durante sua viagem, mas sem informar os destinos e os compromissos.

Existe uma expectativa de que Marçal participe, no sábado, 7, do ato contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, que contará com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem tem flertado nas última semanas.