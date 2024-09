Possível sucessor de Lira recebe medalha de imbrochável de Bolsonaro

Bolsonaro dá medalha inusitada a deputado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Novo favorito para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) recebeu das mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira, 4, a medalha de 'imbrochável'.

Leia mais

>> Lira recebe Elmar Nascimento para conversa definitiva sobre sucessão

>> Marcos Pereira desiste e dá lugar a Hugo Motta na disputa pela Câmara

Segundo informações de Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles, o encontro aconteceu na casa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, e teve a participação do ex-ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI).

Durante o encontro, Bolsonaro teria dito não ter restrição ao nome de Motta, mas pontuou que apoiará o nome escolhido por Lira, que ainda não chegou a uma decisão. O deputado também é visto com bons olhos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diferente de Elmar Nascimento (União Brasil).