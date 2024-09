Lula recebeu Lira no Alvorada para tratar de sucessão na Câmara

Lira deve anunciar nas próximas horas quem apoiará para o seu posto na Casa - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Lula recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), no Palácio da Alvorada na noite da quarta-feira,28. Os dois trataram da sucessão na presidência da Casa, que está em disputa pelos deputados Elmar Nascimento e Antonio Brito. A informação é do colunista do Metrópoles, Igor Gadelha.

De acordo com a coluna, a sucessão foi o tema principal do encontro e Lira deve anunciar nas próximas horas quem apoiará para o seu posto na Casa.

O deputado Elmar é o favorito de Lira, por ser o mais próximo. O parlamentar baiano, inclusive, trabalhou nos últimos meses para diminuir a resistência a seu nome dentro do PT, de quem era adversário na Bahia.

Além de Elmar e Antônio Brito, a disputa pelo comando da Câmara tem ainda Marcos Pereira (Republicanos-SP) como concorrente. A disputa ocorrerá em fevereiro de 2025.