Eleição na Câmara: Lira deve anunciar apoio a Elmar nesta semana

Lira deve escolher Elmar como seu sucessor na Câmara dos Deputados. - Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O mistério em torno do nome escolhido de Arthur Lira (PP-AL) para a sua sucessão na presidência da Câmara dos Deputados pode estar próximo do fim. Se a projeção feita pelo próprio alagoano de fazer o anúncio até o final de agosto se confirmar, o comunicado deve ser feito até o próximo sábado, dia 31.

Segundo o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, nos bastidores, já é dado como certo que a escolha de Lira será o baiano Elmar Nascimento (União Brasil).

Leia mais

>> Candidato à presidência da Câmara, Elmar acena ao PT

>> Entenda o debate sobre emendas parlamentares e Orçamento

De acordo com a publicação, o principal motivo para os demais candidatos jogarem a toalha seria a necessidade de Lira fortalecer seu principal aliado na Câmara em meio à disputa com o Palácio do Planalto e o STF pelas emendas partidárias.

A avaliação é de que, ao apoiar Elmar, Lira dará uma sinalização forte que um dos favoritos para sucedê-lo no comando da Casa manterá a postura em defesa do maior controle orçamentário pelo Congresso.

Apesar disso, Elmar ainda deve enfrentar a concorrência, do conterrâneo e líder do PSD, Antônio Brito, e do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP).