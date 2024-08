Candidato à presidência da Câmara, Elmar acena ao PT

Elmar conversou com lideranças do PT na Câmara - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (União Brasil) se reuniu com lideranças do PT na Casa para conversar sobre uma possível apoio à sua candidatura no início do próximo ano.

Segundo informações da CNN Brasil, o deputado conversou Odair Cunha, líder do PT na Câmara, e José Guimarães, líder do governo na Casa, sobre possíveis espaços na mesa diretora e nas comissões.

Antes do diálogo com os petistas, Elmar recebeu um aval positivo do PL, partido do ex-presidente, Jair Bolsonaro. O parlamentar ainda teria prometido à oposição o posto da vice-presidência da Câmara Federal, o que teria acendido o sinal de alerta dos governistas, que anseiam pelos mesmos espaços na mesa e nas comissões.