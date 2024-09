Elmar Nascimento prepara ofensiva para atrair apoio do PT

Deputado baiano pode presidir a Câmara - Foto: Cleia Viana | Câmara dos Deputados

Apontado como um dos principais nomes na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP) na presidência da Câmara Federal, o deputado Elmar Nascimento (União Brasil) tem sinalizado à bancada petista uma 'compensação' para garantir o apoio do partido.

A informação é de Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo. Elmar, que já conseguiu o apoio das lideranças do PCdoB e PV, federados com o PT, teria assegurado que quer ter a sigla na Mesa Diretora da Casa, se for eleito, partindo do princípio da proporcionalidade partidária.

Para que PCdoB e PV fechem acordo de forma oficial com Elmar, é preciso o aval do PT. Elmar tem PDT e PSB no campo da esquerda ao seu lado. O deputado, que tem o também baiano Antônio Brito (PSD) como adversário na corrida, espera receber o sinal verde de Lira ainda esta semana.