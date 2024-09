Lira recebe Elmar Nascimento para conversa definitiva sobre sucessão

Elmar vê favoritismo diminuiu nos últimos dias - Foto: Michel Jesus | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), recebeu, nesta quarta-feira, 4, o baiano Elmar Nascimento (União Brasil), nome forte para sua sucessão no cargo a partir de 2025. No encontro, o pepista teria pedido que o parlamentar retire seu nome da disputa.

Segundo Paulo Capelli, do portal Metrópoles, Elmar continua resistente a desistir de concorrer ao cargo. Anteriormente, o deputado era visto como favorito de Lira, o que mudou nos últimos dias, com o surgimento de Hugo Motta (Republicanos-PB), que conta com a simpatia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Encontro com Lula e indefinição

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Lira esteve com o presidente Lula, também nesta quarta, 4, para discutir o cenário, que ainda conta com as candidaturas do também baiano Antônio Brito (PSD) e de Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Os dois, entretanto, não conseguiram chegar uma decisão definitiva.

Para os aliados de Lira, a adesão ao nome de Hugo Motta deve ocorrer de forma natural, ainda que o União Brasil demore para aceitar. Segundo a publicação, pessoas próximas a Elmar acreditam que o presidente da Câmara deve adiar a definição para a próxima semana.