Lira se movimenta para anunciar candidato à sucessão; Elmar é favorito

Anúncio será feito em coletiva de imprensa - Foto: Michel Jesus | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se movimenta para anunciar quem receberá as suas ‘bênçãos’ para concorrer à presidência da casa. A expectativa dos pares é que o anúncio seja feito ainda nesta terça-feira, 3, ou quarta, 4, segundo informou interlocutores ligados ao Congresso Nacional ao Portal A TARDE.

Na cúpula do União Brasil, os deputados federais acreditam que o líder do maior bloco do Legislativo, Elmar Nascimento (União), terá o nome chancelado pelo progressista, devido a aproximação dos políticos. Desde dezembro, quando o assunto veio à tona, o baiano vem sendo especulado como favorito para o cargo.

"[As chances] de ser Elmar é 100%", disse um parlamentar ao A TARDE.

O anúncio de Lira deve ser feito em coletiva de imprensa, ainda sem data e horário para ser realizado. Inicialmente, o progressista havia comunicado que decidiria sobre o eventual sucessor até o dia 31 de agosto, o que não aconteceu.

Na tarde de ontem, 2, por sua vez, Lira se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar sobre o tema, em Brasília. Antes, ele havia se reunido com o presidente Lula (PT), fora da agenda do petista, em agosto, para conversar sobre o assunto, mas, deixou o Palácio do Planalto, sem nenhuma definição.

A cadeira do Executivo é cobiçada por outros dois deputados, sendo um baiano, o deputado Antônio Brito (PSD-BA) e Marcos Pereira (Republicanos). As eleições para o cargo acontece em fevereiro de 2025.