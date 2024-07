Antônio Brito recebe medalha 'imbrochável' de Bolsonaro

reunião entre o baiano e o ex-presidente aconteceu por intermédio do deputado Reinhold Stephane (PSD-PR) - Foto: Reprodução

O deputado federal Antônio Brito (PSD) já está no ritmo de campanha eleitoral para a presidência da Câmara desde o fim do ano passado. Em mais um passo para acumular apoio à mais alta cadeira do Legislativo, o parlamentar se reuniu nesta sexta-feira, 5, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A reunião entre o baiano e o ex-presidente aconteceu por intermédio do deputado Reinhold Stephane (PSD-PR), apoiador nato de Bolsonaro, que também esteve presente na ocasião.

Durante as conversas, o ex-mandatário sinalizou a Brito que apoiará o candidato escolhido por Lira (PP-AL), este por sua vez, deve ser revelado em agosto ou setembro, como o filho do vereador de Salvador, Edvaldo Brito (PSD), afirmou à imprensa.

Na conversa, segundo à coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, que ocorreu na sede do PL, o deputado do PSD também ressaltou ao ex-presidente da República que professa a religião católica e que sua esposa é evangélica.

Após o encontro, Bolsonaro deu ao deputado a medalha do “imbrocrável”, reprodução de uma brincadeira que o ex-presidente fazia desde quando estava no Palácio do Planalto e acabou virando uma espécie de bordão.