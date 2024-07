Antonio Brito debate cooperação bilateral com Assembleia Portuguesa

Antonio Brito se encontrou com presidente da Assembleia da República Portuguesa - Foto: Divulgação

O deputado federal Antonio Brito (PSD), que preside o Grupo-Parlamentar Brasil-Portugal, se reuniu em Lisboa, capital de Portugal, com o presidente da Assembleia da República Portuguesa, José Pedro Aguiar-Branco, com o objetivo de debater ações do protocolo de cooperação bilateral entre os parlamentos.

O acordo foi assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), em 2023. Um intercâmbio entre os ministérios da Saúde e Agricultura também foi debatido, além de um diálogo sobre as santas casas.

No mesmo encontro, Antonio e José Pedro trataram sobre energia renovável, tecnologia e e necessidade do fortalecimento das relações entre os países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).