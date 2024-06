Antonio Brito afirma que não será candidato à reeleição em 2026

Parlamentar vem correndo atrás de apoio para se fortalecer na corrida eleitoral - Foto: Mario Agra | Câmara dos Deputados

Pré-candidato à presidência da Câmara dos Deputados em 2025, o líder da bancada do PSD, Antonio Brito, afirmou que, caso vença a corrida eleitoral, deverá ser presidente de apenas um biênio.

“Tenho dito a todos os colegas que, se ganhar, não vou concorrer à reeleição!”, afirmou o pessedista, na última segunda-feira, 10.

Correndo por apoio pelos quatro cantos da Casa Legislativa e fora dela, o filho do vereador de Salvador, Edvaldo Brito, vem acumulando uma boa avaliação entre os colegas de Parlamento na disputa travada com outro deputado baiano, Elmar Nascimento (União Brasil), além de Marcos Pereira (Republicanos).

Apesar da maratona contra o tempo, o parlamentar ainda espera a sinalização do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para indicar quem será o seu candidato à sucessão. O chefe do Legislativo decidiu o mês de agosto para o tão desejado anúncio.

“Nós temos dialogado com vários partidos, mas esse é o momento de aguardar o funcionamento do presidente da Casa, Arthur Lira, que pediu a todos nós que permanecêssemos até agosto, aguardando qual era o início que ele daria no processo de sucessão”, declarou Brito, na última quinta-feira, 6, em Salvador.

Nos corredores da Câmara, contudo, Brito já é chamado de “presidente”, e vem se fortalecendo para concorrer ao cargo, que será disputado em fevereiro de 2025.