Lira deve iniciar discussões sobre sucessor em setembro, diz Brito | A TARDE

As eleições para a presidência da Câmara dos Deputados acontece em fevereiro de 2025, mas as discussões devem ser iniciadas em setembro pelo próprio chefe do Legislativo, Arthur Lira (PP-AL), junto aos seus pares e os pretensos candidatos.

Com dois baianos no páreo, Antonio Brito (PSD) e Elmar Nascimento (União Brasil), a dupla já iniciou a fase de cortejo e "namoro" entre os aliados para debater futuras alianças e ganhar musculatura para as corridas. Juntos no Carnaval de Salvador quando protagonizaram um 'duelo' de eventos, Brito e Elmar vão se reencontrar novamente neste sábado, 17, durante o desfile das Campeãs, na Sapucaí, no Rio de Janeiro.



Em contato com o Portal A TARDE, o pessedista nega que já esteja em clima de campanha para o cargo, mas atesta que as aparições políticas dão tom para a disputa.

"Não é [movimentação de campanha]. Mas, indiretamente acaba sendo [...]. porque dá visibilidade. [...]. As eleições, no entanto, só acontece em 2025", disse nesta sexta-feira, 16.

Na capital fluminense, Brito estará acompanhando pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), além do deputado federal baiano, Diego Coronel (PSD), com quem esteve em Praia do Forte, local onde Coronel tem uma casa, para uma confraternizar com 17 políticos. Outros parlamentares cariocas também estarão no desfile da Sapucaí.

Ao falar sobre o encontro no litoral do estado, Brito confessou que, para além das comemorações, o ato também foi "partidário, demonstrando uma posição de começo de conversas em um ano eleitoral".

Por outro lado, Elmar também não ficou por baixo nas suas movimentações políticas. No Rio de Janeiro, o líder do União na Câmara desfilará ao lado do governador Cláudio Castro (PL). Na capital baiana, durante a folia momesca, o parlamentar convidou os seus aliados para aproveitarem a festa em um camarote luxuoso, incluindo Lira (PP-AL), com quem curtiu o bloco Vumbora, comandado pelo cantor Bell Marques.

Questionado sobre o seu adversário, Brito considerou como "legítima" a vontade dele de concorrer ao cargo, mas reforçou que está preparado para sair vitorioso.

"É legítimo que cada um coloque o seu nome para avaliar a forma que vai conduzir à Câmara", disse. "Vamos esperar o momento certo para formar alianças. [...]. A Bahia tem muito tempo sem presidir a Câmara, desde 1998 e estou preparado para tal", complementou.

Para o biênio de 2021-2022, o PSD apoiou a condução de Lira para o cargo mais alto do Legislativo, assim como no biênio de 2023-2024. Deste modo, o filho do vereador de Salvador e professor Edvaldo Brito (PSD) espera "reciprocidade" do atual chefe da Casa, em relação ao apoio. Elmar, contudo, é amigo de Lira e já chegou a ser visto como bem-quisto para a vaga.