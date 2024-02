Arthur Lira viajou com avião da FAB para carnavais de Salvador e do RJ | A TARDE

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), viajou com um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para passar o Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro, segundo o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.



Na capital baiana, Lira curtiu a folia ao lado de aliados, em camarotes, e se encontrou com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

No voo que partiu de Brasília em direção a Salvador, na última sexta-feira, 9, oito passageiros embarcaram, incluindo Lira. Não foi divulgado o nome das pessoas que acompanhavam o presidente da Câmara.

Em seguida, Lira viajou, também com um avião da FAB, para o Rio de Janeiro. O voo de Salvador para o Rio, no último domingo, 11, também contou com oito passageiros.

No Rio, Lira participou do desfile da Beija-For de Nilópolis, que homenageou Maceió em seu samba-enredo. A capital alagoana é reduto eleitoral do presidente da Câmara.