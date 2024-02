Jerônimo confirma reunião com Lira e assume 'neutralidade' em disputa | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues confirmou que irá se reunir com um grupo de deputados federais, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na manhã deste sábado, 10, no Palácio da Governadoria em Ondina.

A comitiva de deputados está em Salvador a convite do deputado Elmar Nascimento (União Brasil - BA), que é visto como o favorito para suceder Lira na presidência da Casa no próximo período eleitoral, marcado para fevereiro de 2025.

Os dois, inclusive, foram flagrados juntos curtindo o trio de Bell Marques no bloco Vumbora, acompanhados dos deputados estaduais Marcinho (União Brasil) e Emerson Penalva (União Brasil).

Esse é o segundo ano consecutivo que Lira vem para a folia soteropolitana. No ano passado, também a convite de Elmar Nascimento, o alagoano marcou presença em um dos camarotes mais badalados da folia.

Comitiva de deputados inclui o presidente da Câmara | Foto: Reprodução / Instagram

Segundo fontes consultadas por A TARDE, a pauta do encontro de Jerônimo com os parlamentares, que foi confirmada pela assessoria do governador, deve incluir assuntos sobre o Executivo Baiano e o tratamento para possíveis alianças, já que Elmar já foi especulado para sair como senador na chapa majoritária do governador em 2026.

Durante pauta para lançamento do carnaval do Pelourinho mais cedo, Jerônimo afirmou que não tomaria partido caso a disputa de Elmar fosse com o deputado Antônio Brito (PSB), que faz parte da sua base de governo.

"Não posso torcer. São dois candidatos, os dois baianos, e eu não posso, de uma forma irresponsável, fazer uma campanha para uma leieção que acontecerá no Congresso Federal. Tenho desejos e interesses de que se a Bahia chegar lá [na presidência da Câmara], será bom para o Lula, para o Brasil e naturalmente para o estado da Bahia".