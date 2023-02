Arthur Lira e Cláudio Castro marcam presença no Carnaval de Salvador

O presidente da Câmara dos Deputados (PP-AL), Arthur Lira, marcou presença no primeiro dia de carnaval na capital baiana, nesta quinta-feira, 17. O parlamentar foi flagrado curtindo o Camarote Salvador pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Veja vídeo do Portal A TARDE



null Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Acompanhado da comitiva do prefeito Bruno Reis, o parlamentar não atendeu às equipes de imprensa presentes no Camarote para falar sobre questões como a expectativa do novo arcabouço fiscal.

Deputados baianos recebem o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira | Foto: Reprodução Redes Sociais

Nas redes sociais, o deputado estadual Marcinho Oliveira publicou fotos ao lado de Lira e outros políticos baianos, todos do União Brasil. Estavam presentes os deputados estaduais Júnior Nascimento, Marcelinho Veiga, Luciano Simões, Manuel Rocha, além do deputado federal Elmar Nascimento.

Em outro registro, Arthur Lira também aparece ao lado do governado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e de outros políticos, como os deputados federais Diego Coronel (PSD) e Mário Negromonte Júnior (PP) e o senador Weverton Rocha (PDT).

Na quarta-feira, 15, o presidente da Câmara autorizou a criação de um grupo de trabalho para debater a proposta de reforma tributária. O prazo do colegiado é de 90 dias e renovável por mais 90.



Parlamentar não atendeu às equipes de imprensa presentes no Camarote | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE