Jerônimo abre portas do Palácio de Ondina para recepcionar Lira | A TARDE

Em clima de confraternização, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu no início da tarde deste sábado, 10, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), no Palácio de Ondina. O encontro foi antecipado pelo Portal A TARDE, na última sexta-feira, 9.

Deixando o lado político debaixo do tapete, o chefe do Executivo baiano foi o proponente da ‘visita cortesia’ ao chefe do Legislativo e abriu as portas da sua residência oficial para os seus aliados e oposição.

O líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Niltinho, também participou do encontro e disse que o ato representa o jeito ‘acolhedor’ de Jerônimo.

“Foi uma visita de cortesia para receber o presidente da Câmara, aproveitando que ele está aqui em Salvador com a família. [Ao saber], o governador convidou para que o presidente almoçasse com ele e convidou todos os deputados estaduais, tanto governo como oposição, e os federais para estarem no encontro”, disse o parlamentar ao Portal A TARDE.

Na ocasião, os políticos condicionaram o diálogo a um único assunto: o carnaval de Salvador. Outro tema que também foi levado à mesa neste encontro foi a própria Bahia e os seus atrativos.

O deputado estadual Júnior Muniz (PT), que também esteve presente no almoço, contou que a reunião foi “descontraída” e corroborou com as declarações do seu colega de Casa. "Foi um almoço de boas vindas ao presidente da Câmara”, disse Muniz.

Apesar de alguns temas políticos não terem sido tratados no encontro, uma fonte ligada ao governo vê a reunião como um "bom aceno" de Elmar Nascimento (União Brasil) para futuramente capilar apoio para vaga na presidência da Câmara dos Deputados. O parlamentar, que também marcou presença na residência oficial de Jerônimo, é visto como favorito para suceder a cadeira que será deixada por Lira (PP-AL), em fevereiro de 2025.

Durante pauta para lançamento do carnaval do Pelourinho na sexta, Jerônimo afirmou que não tomaria partido caso a disputa de Elmar fosse com o deputado Antônio Brito (PSB), que faz parte da sua base de governo.

"Não posso torcer. São dois candidatos, os dois baianos, e eu não posso, de uma forma irresponsável, fazer uma campanha para uma eleição que acontecerá no Congresso Federal. Tenho desejos e interesses de que se a Bahia chegar lá [na presidência da Câmara], será bom para o Lula, para o Brasil e naturalmente para o estado da Bahia".



Outros parlamentares marcaram presença no encontro, foram eles: os deputados estaduais, Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba e o líder do União Brasil na Casa, Marcinho Oliveira. Os deputados federais, Ivoneide Caetano (PT); Alice Portugal (PCdoB); Gabriel Nunes (PSD); Josias Gomes (PT); Pastor Isidório (Avante) e Antônio Brito (PSD).



O Palácio de Ondina também recebeu a visita do ministro do Turismo, Celso Sabino, que acompanhou Lira, e do presidente nacional do Avante, Luis Tibé. Além do presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima.