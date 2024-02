Deputado tem celular roubado ao sair de trio no Carnaval de Salvador | A TARDE

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, o deputado federal baiano Elmar Nascimento levou uma comitiva de colegas parlamentares para curtir o Carnaval em Salvador neste ano e acabou perdendo o celular no circuito.

Na segunda-feira, 12, Elmar teve o aparelho roubado após sair do trio elétrico do cantor Bell Marques. Segundo aliados, o parlamentar baiano não sofreu nada e já recuperou o número após o furto.

A espreita da sucessão de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Casa em 2025, Elmar levou os colegas nos camarotes e desfiles em trios elétricos. Com informações da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.