PSB fecha questão e decide apoiar Elmar para presidência da Câmara | A TARDE

A disputa para a presidência da Câmara dos Deputados, que deve acontecer em fevereiro de 2025, ganhou novos desdobramentos. Isso porque, o PSB afirmou que fechou questão e apoiará o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) na corrida pelo cargo mais alto do Legislativo.

A novidade surge devido ao acordo firmado entre as siglas para a reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB). A parceria entre os socialistas e o União mira as eleições nacionais de 2026, quando João Campos deve se candidatar a governador de Pernambuco.

Se o parlamentar baiano sair vitorioso na disputa para assumir o comando do Legislativo, o PSB estuda abocanhar cargos de destaque na Mesa Diretora. Na Casa, a sigla possui 14 deputados e tem sido escanteada nas relatorias e presidências de comissões.

Além de Nascimento, cotado como favorito por Lira para o cargo, a sucessão do dele também conta com o nome de outro baiano: Antônio Brito (PSD), que corre para aglutinar apoios à sua candidatura. O deputado Marcos Pereira (Republicanos) também está no rol de pré-candidatos.

