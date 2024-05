Antônio Brito busca apoio de Kassab para a presidência da Câmara | A TARDE

O deputado federal Antônio Brito (PSD) tem visto no presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o trunfo para conseguir a presidência da Câmara dos Deputados.



A informação é de Guilherme Amado, em sua coluna no Portal Metrópoles. Segundo a publicação, Kassab tem buscado viabilizar o nome de Brito.

Ainda de acordo com a publicação, Kassab tem conversado com lideranças do PL, bolsonaristas e do Republicanos e PP.

