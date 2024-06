Antonio Brito diz aguardar sinal de Lira para brigar por sucessão | A TARDE

O deputado federal Antonio Brito (PSD-BA) afirmou nesta quinta-feira, 6, que ainda aguarda a sinalização do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para dar início à sua campanha para a sucessão do comando da Casa legislativa.

Brito deve ter como adversário outro baiano, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA), que já teria adquirido o apoio do PSB, após uma articulação envolvendo o apoio do União Brasil à reeleição do prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Lira, porém, teria pedido aos postulantes que esperassem até agosto para dar início às conversas prévias à campanha, o que Antonio Brito diz estar cumprindo.

“Nós temos dialogado com vários partidos, mas esse é o momento de aguardar o funcionamento do presidente da Casa, Arthur Lira, que pediu a todos nós que permancêssemos até agosto, aguardando qual era o início que ele daria no processo de sucessão”, declarou Brito.

“Como o PSD foi o primeiro partido a apoiar o presidente Arthur Lira — o PSD apoiou ele nas duas eleições —, tanto nós quanto o presidente [Gilberto] Kassab, como a bancada do PSD, aguardaremos a sinalização de início a ser dada pelo presidente Arthur Lira”, acrescentou o deputado.

A eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados deve ocorrer no primeiro dia útil de fevereiro de 2025, quando se encerra o mandato do atual presidente da Casa, Arthur Lira.

Publicações relacionadas