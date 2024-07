Elmar Nascimento alia agenda com Lira e acumula 'afagos' e apoios

É comum a dupla aliar agenda para curtir festas populares - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pré-candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o baiano Elmar Nascimento (União Brasil) aliou a sua agenda pelo Nordeste com a do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que liberou os parlamentares em “recesso branco” para o São João. Quem também acompanha essa agenda é o deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil), aliado de Elmar.

Juntos, os parlamentares participaram do show do cantor Wesley Safadão, de quem Lira é fã, em Campina Grande (PB), e também estiveram em Pernambuco, a convite de políticos do estado. As agendas conjuntas são comuns entre os dois, que costumam participar juntos do Carnaval de Salvador.

Devido a aliança entre eles, o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados é cotado como o preferido do progressista para disputar a sua sucessão. Nas suas andanças e visitas pelos dois estados, o baiano recebeu afagos e apoios para o lançamento do seu nome à cadeira, em uma eleição que acontece em fevereiro de 2025.

De forma efetiva, Elmar já acumula apoio do PSB, após o União Brasil firmar apoio à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB). Em âmbito estadual, no entanto, a sigla é representada pela deputada federal Lídice da Mata, que é aliada do deputado Antônio Brito, que também almeja a vaga de Lira.