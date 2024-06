Elmar desconversa sobre apoios para a presidência da Câmara | A TARDE

Presente na coletiva que sacramentou a pré-candidatura do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), à reeleição, nesta segunda-feira, 3, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) desconversou sobre possíveis novos apoios a uma candidatura sua à presidência da Câmara Federal, em 2025.

Questionado sobre a declaração recente de apoio da bancada do PSB ao seu nome, Elmar afirmou que nenhuma aliança foi formalmente selada, e que o gesto foi apenas uma resposta à decisão do União Brasil de caminhar ao lado do prefeito de Recife, João Campos, nas eleições de outubro.

Bruno Reis confirma pré-candidatura a prefeito de Salvador

"Não, até porque não está deflagrado isso. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente por conta das eleições municipais de Recife, onde nós tivemos uma participação direta no apoio do partido à eleição do João Campos. Em função disso, de forma voluntária, ele e o PSB, hoje são 14 deputados, dos quais cinco são de Pernambuco. Eles têm uma influência muito grande que vem desde o avô do João, o pai dele, sobre o diretório nacional do partido [...] É uma gentileza dele, claro que é um gesto de gratidão recíproca, mas em um momento certo as coisas vão iniciar, isso não é agora. Acho que é no mínimo em agosto pra começar a se tratar desse assunto, agosto ou setembro", afirmou.

