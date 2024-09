Elmar segue candidato na Câmara, diz presidente do União Brasil

Elmar é encarado como o nome preferido de Arthur Lira para a sucessão na Câmara. - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, negou que Elmar Nascimento vá abandonar sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, após a desistência do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), o que causou uma reviravolta na disputa.

Na noite de terça-feira, 3, Pereira anunciou que vai dar lugar a Hugo Motta (Republicanos-PB), visto como um nome que agrega mais apoio na Câmara.

Em entrevista a O Globo, Rueda disse que é "zero" a chance de Elmar desistir, e que o fato do deputado Marcos Pereira ter saído da disputa não afetará a candidatura do União Brasil.

"Elmar é candidato. Se Marcos não se viabilizou não é culpa nossa. Elmar hoje é o candidato mais viável", disse Antonio Rueda ao jornal.

Após a desistência, Arthur Lira (PP-AL) chamou Elmar para uma reunião ainda na noite de ontem. Antes da reviravolta envolvendo Hugo Motta, o líder do União Brasil era visto como o candidato favorito do atual presidente da Casa para sua própria sucessão.